Масований удар може бути вже найближчими годинами: заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже підготувала ракети для нового масованого удару по Україні. За інформацією української розвідки та міжнародних партнерів, атака може відбутися у найближчі 48 годин.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що інформація про можливий масований обстріл є попередньою, однак закликав громадян максимально серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

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«Ми знаємо від розвідок і наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар. Інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе — зважайте на сигнали повітряної тривоги», — заявив він.

До чого закликав президент

За словами Зеленського, головним пріоритетом зараз залишається зміцнення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що міжнародні партнери мають оперативно виконувати взяті на себе зобов’язання щодо постачання засобів ППО.

«ППО — це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Усі домовленості мають виконуватися — виконуватися оперативно», — підкреслив він.

Також глава держави закликав українських дипломатів активніше доносити світові інформацію про російські атаки та потреби України.

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Він повідомив, що Україна готується до переговорів із президентом США та його командою.

«Сподіваюся, Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно», — сказав Зеленський.

Окрім загрози масованого удару, глава держави повідомив про ще одну інформацію, отриману від української розвідки.

За його словами, Кремль готує восени нову масштабну хвилю мобілізації, щоб компенсувати значні втрати російської армії на фронті.

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«Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. В цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна повинна діяти на випередження не лише на полі бою, а й у дипломатії, санкційній політиці та міжнародній співпраці. За його словами, посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України залишаються ключовими умовами для наближення справедливого миру.

Масований обстріл України — останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує накопичувати ракетне озброєння, а головною мішенню для атак залишається Київ. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не вірити чуткам у соцмережах про точні дати масованих ударів. За його словами, небезпека балістики постійна, а для захисту Києва потрібно більше систем ППО та ракет. Росія активно застосовує також дрони та нові засоби нападу.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти накопичили ракети та підготували авіацію. Київ залишається головною метою для морально-психологічного тиску, Одеса — для удару по економіці, а Дніпро, Запоріжжя, Харків і Суми — як тилові хаби. До кінця літа загроза балістики зберігатиметься.

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