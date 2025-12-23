Масований удар перед Різдвом: Зеленський назвав справжні пріоритети Росії

Наслідки обстріли України / © Володимир Зеленський

Реклама

Від ночі Росія здійснює масований повітряний удар по Україні, основною ціллю якого стала енергетична та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, ворог застосував понад 650 безпілотників, значну частину з яких становили дрони-камікадзе типу Shahed, а також понад три десятки ракет. Станом на ранок у більшості регіонів України триває повітряна тривога.

Реклама

“Від ночі триває масований російський удар по Україні — передусім по нашій енергетиці та цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя”, — наголосив Зеленський.

Наслідки обстрілів Одеси / © ДСНС

Під ударом уже опинилися щонайменше 13 областей. Значну частину ворожих дронів і ракет силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак зафіксовані й влучання. Аварійні та ремонтні бригади, енергетики та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

На жаль, є загиблі. На Київщині внаслідок удару російського дрона загинула жінка. Ще одна людина загинула на Хмельниччині. На Житомирщині ворожий дрон влучив у житловий будинок — загинула чотирирічна дитина.

Президент підкреслив, що атака відбулася напередодні Різдва та в розпал перемовин щодо завершення війни, що, за його словами, чітко демонструє справжні наміри Кремля.

Реклама

“Путін ніяк не може змиритися з тим, що потрібно перестати вбивати. Це означає, що світ тисне на Росію недостатньо”, — заявив Зеленський.

Наслідки обстрілів України / © ДСНС

Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, збільшити підтримку України, зокрема у сфері ППО, постачання озброєння та енергетичного обладнання.

“ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання — ці процеси не мають вихідних. Лише відданість захисту життя допоможе наблизити справедливий і тривалий мир”, — наголосив президент.

Детальні дані щодо наслідків атаки та роботи ППО очікуються після оприлюднення офіційних звітів Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Нагадаємо, російська армія рано-вранці 23 грудня розпочала масовану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла.

Усе про російську атаку 23 грудня та її наслідки читайте на ТСН.ua.