Укрaїнa
297
2 хв

Масований удар по енергетиці України: що відомо про наслідки

Після ударів по енергооб’єктах тисячі споживачів без світла та опалення.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Енергетика

Енергетика / © Associated Press

Росія вночі завдала наймасштабнішого з початку 2026 року удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми областях, а тисячі споживачів залишилися без світла.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК у Telegram.

За їхніми даними, удари були завдані під час періоду аномально низьких температур, коли енергосистема працює з максимальним навантаженням. Під обстрілами опинилися об’єкти як генерації, так і розподілу електроенергії. Зокрема, атаки були спрямовані на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електроенергією великі міста.

«Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, що працювали в режимі обігріву в Києві, Харкові та Дніпрі», — зазначили в ДТЕК.

У компанії повідомили, що значних пошкоджень зазнала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Крім того, ракетами та ударними дронами були атаковані енергетичні об’єкти компанії на півдні Одеської області. Унаслідок цього без електропостачання залишилися тисячі споживачів.

Через наслідки атаки в Києві частину Лівого берега, зокрема Дніпровський та Дарницький райони, було вимушено переведено на екстрені відключення електроенергії. На Правобережжі столиці наразі застосовуються погодинні графіки обмежень.

В ДТЕК наголосили, що енергосистема країни працює з серйозними обмеженнями. Водночас аварійні та ремонтні бригади продовжують роботу над ліквідацією наслідків ударів. «Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів», — зазначили фахівці компанії.

За їхніми словами, попри масштабні пошкодження, подача електроенергії зберігається, а енергосистема продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в усіх регіонах України 3 лютого діятимуть графіки відключень світла.

Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, поцілено було у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

297
