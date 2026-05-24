Масований удар по Києву: кількість постраждалих перевалила за 50 осіб

Наслідки атаки / © Associated Press

У Києві після нічної атаки зросла кількість постраждалих до 56 осіб. Раніше повідомлялося про 44 постраждалих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уже 56 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. 30 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. У тому числі, двоє дітей.

На цей час відомо про двох загиблих. Рятувальник на частині локації ще розбирають завали. Медичні заклади Києва працюють в штатному режимі та в повному обсязі надають допомогу мешканцям столиці», — зазначив він.

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Дві людини загинули.

Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА. Під удар потрапив і головний офіс «Укрпошти».

