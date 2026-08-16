Масований удар по Києву, Кременчуку та Кривому Рогу: скільки ракет збила ППО

Робота ППО / © tsn.ua

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У ніч проти 16 серпня ворог атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької областей, керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської області, Бєлгородської області, а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

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Основний напрямок удару — Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

У ПС попередили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Тож варто дотримуватись правил безпеки.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня Київ здригнувся від вибухів: ворог атакував столицю балістичними ракетами.

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