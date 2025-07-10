- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 7024
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар по Києву, Трамп готовий запровадити нові санкції проти РФ: головні новини ночі 10 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 липня 2025 року:
Масований обстріл Києва: влада розповіла про наслідки Читати далі –>
Трамп погоджується підписати нові санкції проти РФ, але за однієї умови — Politico Читати далі –>
У Києві двоє загиблих, ще 13 осіб постраждало внаслідок масованого обстрілу Читати далі –>
Росіяни обстріляли Херсон: поранено трьох людей Читати далі –>
Росія атакувала Україну БпЛА Читати далі –>