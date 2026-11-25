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- Укрaїнa
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Масований удар по нафтових обʼєктах РФ, нічні обстріли України: головні новини ночі 25 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 листопада 2026 року:
Вибухи та масштабні пожежі: дрони атакували одразу два нафтопереробні заводи РФ Читати далі –>
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Путін знайшов дивний спосіб обдурити українські дрони: Росія масово скуповує в Китаї «танки» Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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