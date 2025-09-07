ТСН у соціальних мережах

Масований удар по Одесі дронами: в ОДА показали наслідки (фото)

Місцева влада та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Наслідки атаки по Одесі

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Вночі російські війська завдали масованого удару по Одесі за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, у яких спалахнули пожежі, а також знищено складську будівлю та автомобілі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, внаслідок ударів значних руйнувань зазнав Палац спорту.

У місті пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, де зайнялися квартири. Вогонь знищив кілька автомобілів та складську будівлю. Для безпеки мешканців евакуйовано 22 людини, їм надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Наслідки атаки по Одесі / © t.me/odeskaODA

Місцева влада та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Правоохоронці документують чергові злочини російських військ проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 7 вересня російські війська завдали масованого удару по Одесі та Одеському району за допомогою ударних дронів. Попри роботу систем ППО, було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки, у місті спалахнули пожежі.

