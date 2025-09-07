- Дата публікації
Масований удар по Одесі дронами: в ОДА показали наслідки (фото)
Місцева влада та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Вночі російські війська завдали масованого удару по Одесі за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, у яких спалахнули пожежі, а також знищено складську будівлю та автомобілі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
За його словами, внаслідок ударів значних руйнувань зазнав Палац спорту.
У місті пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, де зайнялися квартири. Вогонь знищив кілька автомобілів та складську будівлю. Для безпеки мешканців евакуйовано 22 людини, їм надали необхідну допомогу.
Місцева влада та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Правоохоронці документують чергові злочини російських військ проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 7 вересня російські війська завдали масованого удару по Одесі та Одеському району за допомогою ударних дронів. Попри роботу систем ППО, було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки, у місті спалахнули пожежі.