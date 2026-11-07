Масований удар по Україні 7 листопада: куди цілив ворог та скільки цілей збила ППО

Атака на Україну 7 листопада — скільки ракет і дронів збила ППО / © Associated Press

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У ніч проти 7 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та 172 безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 153 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Для удару ворог використав ракети типів «Іскандер-М», «Циркон», KN-23 та С-400, які запускав із Брянської та Воронезької областей РФ.

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Крім того, окупанти спрямували на Україну 172 безпілотники, серед яких Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Із загальної кількості БпЛА 137 були реактивними. Запуски здійснювали з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Головною ціллю російської атаки стала Київська область.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила чотири ракети та 149 ворожих безпілотників, зокрема 117 реактивних.

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У Повітряних силах наголосили, що кілька ударних дронів досі перебувають у повітряному просторі України, тому бойова робота триває.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях», — додали в Повітряних Силах.

Атака на Україну 7 листопада — останні новини

Нагадаємо, вночі 7 листопада російські безпілотники вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

У Вінницькій області під ударом опинилися об’єкти енергетики. Також повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.

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Крім того, внаслідок атаки на Київ поранення дістали троє людей, зокрема дитина. У Солом’янському районі пошкоджено житлові будинки та споруду на території дитячого садка.

Також російський удар пошкодив Північний міст у столиці. Рух транспорту переправою повністю перекрили.

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