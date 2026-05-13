Масований удар по Україні: чи будуть відключення у четвер після безпрецедентної атаки

Чи відключатимуть світло в Україні 14 травня / © ТСН.ua

Реклама

У четвер, 14 травня, відключення світла наразі не прогнозуються попри сьогоднішній масовий удар по Україні, який може продовжитися уночі.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, в четвер, застосування заходів обмеження не плануються», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас «Укренерго» закликає українців перенести користування потужними електроприладами на період від 11:00 до 15:00.

Українців також закликають ощадливо споживати електрику від 07:00 до 10:00 та від 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія здійснила масовану атаку по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.

Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 поранено. Також у Рівному після атаки зникало світло.

Реклама

Після атаки в Коломийському районі на Прикарпатті сталися аварійні відключення.

Новини партнерів