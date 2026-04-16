ТСН у соціальних мережах

Масований удар по Україні: у Європі зробили заяву

Кошта звинуватив Росію “свідомому у тероризмі” проти українців.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака армії РФ на Київ.

Атака армії РФ на Київ. / © Associated Press

Російська Федерація вночі 16 квітня здійснила «жахливу» атаку на Україну. Росіяни завдавали ударів «поки люди спали у своїх домівках».

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє The Guardian.

«Поки люди спали у своїх домівках, Київ, Дніпро, Одеса та Харків зазнали ударів десятків балістичних ракет і сотень безпілотників. Російські збройні сили навмисно завдали повторних ударів по українських екстрених службах, коли рятувальники прибули, щоб рятувати життя», — висловився європейський чиновник

Він наголосив, що «агресивна війна Росії проти України зазнала невдачі. Саме тому Кремль „свідомо тероризує цивільних“.

«Росія має зупинити цю війну терору», — наголосив Кошта.

Атака на Україну 16 квітня

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований удар, наголосивши, що РФ не заслуговує «на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій». Дії Кремля свідчать про те, що у Москві прагнуть продовжувати війну.

За даними Повітряних сил, за добу — до 07:00 16 квітня — було виявлено 703 повітряних цілей. Зокрема, 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400. ППО знищила 667 ворожих цілей, серед яких чотири «Іскандери» і 636 БпЛА.

Внаслідок нічної атаки загинуло 15 осіб. Окрім того, понад 80 осіб отримали травми. За їхнє життя борються медики.

