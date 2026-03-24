Масований удар по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені (фото)

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

У Запоріжжі внаслідок масованої комбінованої атаки РФ загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Масований удар по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені

За його словами, росіяни вдарили по місту безпілотниками та ракетами. Через ворожу атаку пошкоджені шість багатоквартирних і два приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, а також об’єкт промислової інфраструктури.

Реклама

На місцях ударів працюють екстрені служби, волонтери та комунальники. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Місцева влада закликала всіх, хто потребує допомоги після обстрілу, звертатися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80, а також на гарячу лінію Запорізької ОДА з питань евакуації та допомоги постраждалим: +38 0800 331 630.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.