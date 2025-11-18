Масований удар РФ по Дніпру: пошкоджена залізнична інфраструктура (фото)

Обстріл Дніпра

Реклама

Вночі 18 листопада РФ вдарила десятками БпЛА по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. Є руйнування. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Росіяни цілять по ньому вже вдруге за час повномасштабної війни. Внаслідок удару суттєво зруйнований основний ремонтний цех.

Реклама

«Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком», — зазначив він.

Кулеба акцентував, що терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи.

«Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками», — завершив Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок, 18 листопада, РФ масовано атакувала Дніпро.

Реклама

Через обстріл росіян постраждали двоє людей. Серед них — 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Потерпілі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

«Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 — знищені», — зазначив тимчасовий очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.