ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

Масований удар РФ по Дніпру: пошкоджена залізнична інфраструктура (фото)

Через масовану атаку РФ, зокрема, пошкоджено вокзал у Дніпрі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Дніпра

Обстріл Дніпра

Вночі 18 листопада РФ вдарила десятками БпЛА по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. Є руйнування. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Росіяни цілять по ньому вже вдруге за час повномасштабної війни. Внаслідок удару суттєво зруйнований основний ремонтний цех.

«Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком», — зазначив він.

Кулеба акцентував, що терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи.

«Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками», — завершив Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок, 18 листопада, РФ масовано атакувала Дніпро.

Через обстріл росіян постраждали двоє людей. Серед них — 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Потерпілі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

«Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 — знищені», — зазначив тимчасовий очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie