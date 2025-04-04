Масований удар РФ по Кривому Рогу: все, що відомо (фото)

Росіяни завдали масованого удару по Кривому Рогу / © Володимир Зеленський

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РФ 4 квітня завдала масованого удару по житлових масивах Кривого Рогу.

Внаслідок атаки загинуло понад десяток людей, серед яких є діти.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про удар по Кривому Рогу.

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РФ атакувала місто

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни ударили балістикою.

Відомо, що внаслідок удару в місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки. Також горять авто та гаражі.

За словами очільника Ради оборони міста Олександра Вілкула, поряд з місцем влучання був дитячий майданчик.

У МВС України уточнили, що пошкоджено п’ять багатоповерхівок. Там зазначили, що поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди в помешканнях.

Район ураження перекрили працівники поліції для охорони публічного порядку та збереження майна громадян.

Росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня / © МВС України у Telegram Росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня / © МВС України у Telegram Росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня / © МВС України у Telegram Росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня / © МВС України у Telegram

Що відомо про постраждалих

Сергій Лисак повідомив, що станом на 20:00 відомо, що внаслідок удару балістикою загинуло 14 людей. Травм зазнали понад 50 людей.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих — шестеро дітей.

За словами очільник Дніпропетровської ОДА, в медзакладах перебувають понад 30 людей.

«Серед тих, хто дістав поранення — діти. Найменшому — 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома», — повідомив Лисак.

Чим росіяни завдали удару

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко уточнив, що це касетна балістична ракета «Іскандер».

«Касетна балістична ракета росіян, попередньо „Іскандер“. Це свідомий удар для того, щоб убити велику кількість людей», — зазначив Коваленко.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підкреслив, що РФ не випадково обирає цілі, «вона б’є по людях».

«І це — її справжнє обличчя», — написав Лубінець у соцмережі.

Зеленський відреагував

Президент Володимир Зеленський прокоментував кривавий ракетний удар по Кривому Рогу, який сьогодні ввечері вчинила Росія.

Про це він написав у соцмережах.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території з житловими будинками. Попередньо це удар балістикою», — повідомив глава держави.

«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це триває: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна», — наголосив президент.

Зеленський закликав Сполучені Штати, країни Європи та решту світу змусити Росію відмовитися від терору і війни.

«І це треба забезпечити: мир потрібен», — підсумував він.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, 2 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо — загинули.

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