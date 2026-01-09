Масований удар РФ: Зеленський відреагував на атаку і пуск "Орешніка"

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 9 січня РФ запустила 242 дрони, 22 крилаті та 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури України. Зокрема, одну ракету середньої дальності «Орешнік». Загинуло четверо осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що РФ здійснила чергову атаку «проти звичайного життя звичайних людей» саме тоді, коли відбувається значне похолодання.

Наразі на Львівщині, у Києві та області триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Зеленський акцентував на тому, що у столиці повторний удар по одному із житлових будинків стався у момент, коли екстрені служби надавали допомогу після першого «прильоту».

Окрім того, вночі дрон пошкодив будівлю посольства Катару. За словами президента, це одна з держав, яка «багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах».

«Потрібна чітка реакція світу. Передусім США, на які в Росії дійсно зважають. РФ повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок — зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України — це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях», — наголосив глава держави.

Нічна атака РФ

Протягом вечора 8 січня та ночі здійснила атаку на Україну. Армія РФ вдарила ракетами кількох типів і сотнями дронів. Близько опівночі росіяни запустили балістику середньої дальності із полігону Капустин Яр, що в Астраханській області. Було завдано ракетного удару по Львівській області.

Представник ПС Юрій Ігнат зауважив, що Росія атакувала Львів балістичною ракетою середньої дальності, аби спровокувати паніку серед українців та залякати Захід тим. Мовляв, Москва прагне показати, що завдає ударів аж під кордони країн НАТО.

Тим часом Москва підтвердила атаку «Орешніком» по Україні. У міноборони РФ нахабно стверджують, мовляв, це була їхня відповідь на нібито «атаку» дронів по резиденції «фюрера» Володимира Путіна. Крім того, відзвітували у відомстві, нібито вночі уразили об’єкти виробництва дронів ЗСУ та об’єкти енергетики.