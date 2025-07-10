Масований удар тривав майже десять годин: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

Атака на Київ 10 липня. / © Associated Press

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Цієї ночі агресорка Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже десять годин. Росіяни випустили 18 ракет та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 - це “Шахеди”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених”, - наголосив глава держави.

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Президент зауважує: агресорка Росія нарощує масованими атаками свій терор проти українських міст. Саме тому треба “бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору”. Крім того, партнерам варто пришвидшити інвестиції “у виробництво зброї та розвиток технологій”.

Зеленський анонсував сьогоднішні розмови з партнерами в межах коаліції охочих. Зокрема, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО.

“Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати”, - наголосив Володимир Зеленський.