Масове «чищення» в університетах: скільки студентів віком 25+ відрахували за рік

Минулого року в Україні відрахували 30 тис. студентів: яка причина / © ТСН.ua

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Минулого року в результаті перевірок відрахували майже 30 тисяч студентів віком 25+, які використали студентський квиток, щоб ухилитися від мобілізації.

Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, передає «Телеграф».

За його словами, були виявлені порушення при зарахуванні такої категорії студентів, організації освітнього процесу, відвідування занять тощо. Проте проблема досі масштабна.

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Руслан Гурак повідомив, що до повномасштабного вторгнення в системі освіти загалом на всіх рівнях — це фахової передвищої, вищої, аспірантури і докторантури, навчалися в середньому плюс-мінус 30 000 студентів-чоловіків старше 25 років. Станом на 1 травня 2026 року в системі навчається 230 000 таких здобувачів освіти.

Водночас, Гурак визнає — сказати, чи всі ці чоловіки стали студентами виключно для ухиляння від мобілізації, не можна.

«Наша функція тільки одна. Подивитися, як вони були зараховані, як вони навчаються, чи відвідують вони заняття і чи дійсно вони присутні в закладах освіти. Те, що ми бачимо, показує, що є масштабні виклики щодо навчання таких осіб», — підсумува голова Державної служби якості освіти.

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що в Україні можуть переглянути систему надання відстрочок від мобілізації для студентів.

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Також юристи відповіли, чи заберуть відстрочку у студентів після 25 років.

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