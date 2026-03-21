Масове отруєння дітей у розважальному центрі Миколаєва: кількість хворих різко зросла

Отруєння дітей після відвідування Happy Land у Миколаєві / © novosti-n.org

У Миколаєві станом на 20 березня знову збільшилася кількість хворих після відвідин розважального центру Happy Land.

Як повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб НОЦКПЗ Олена Руденко, зареєстровано вже 11 випадків кишкової інфекції. Продовжуються лабораторні дослідження, проводиться комплекс протиепідемічних заходів, передає місцеве видання «Новини N».

Дитячий розважальний комплекс Happy Land, після відвідин якого отруїлися діти, тимчасово закрили для перевірки.

Нагадаємо, у Миколаєві діти захворіли на гостру кишкову інфекцію, ймовірно після відвідування одного з розважальних дитячих центрів. Спочатку було зареєстровано чотири випадки захворювання. А станом вечір 18 березня до медичного закладу звернулися семеро дітей, двоє з яких госпіталізовані з ознаками гострого кишкового захворювання.

Окружна прокуратура Миколаєва розпочала досудове розслідування за фактом отруєння дітей в одному з розважальних закладів обласного центру. Попередньо встановлено, що у закладі діти вживали їжу — курячі нагетси, піцу, бургери.

Зазначимо, що у Львові теж нещодавно зафіксовано випадки масового отруєння в одному з розважальних закладів міста. Там вже встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції. За результатами епідеміологічного розслідування станом на 6 березня 2026 року, збудником захворювання виявився норовірус. Загалом зафіксували 44 випадки інфікування. Переважна більшість із яких — 32 пацієнти — це діти. Наразі всі хворі завершили курс лікування та виписані з медичних закладів у задовільному стані.