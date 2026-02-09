ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
22
Масове отруєння невідомою речовиною на Полтавщині: постраждали діти

У Полтаві та Полтавському районі кілька людей отруїлися невідомою речовиною. Серед потерпілих є діти.

Анастасія Павленко
Всі постраждалі отримують допомогу

Всі постраждалі отримують допомогу / © Pixabay

У Полтаві та області 8 лютого невідомою речовиною отруїлися восьмеро осіб, четверо з них — діти.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області та у Головному управлінні поліції Полтавської області.

Де сталися випадки

  1. У Щербанівській громаді у селі Шмиглі четверо людей отруїлося невідомою речовиною, з них — двоє дітей.

  2. У Полтаві у Шевченківському районі дорослий та дитина отруїлися невідомою речовиною.

  3. У Полтаві, Подільський район через отруєння побутовим газом до лікарні госпіталізували жінку 1955 року народження та її неповнолітню родичку 2010 року народження.

Нагадаємо, у кінці січня 2026 року у Полтавській області від отруєння невідомою речовиною померло троє людей. Досудове розслідування розпочали за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

22
