Масове отруєння невідомою речовиною на Полтавщині: постраждали діти

У Полтаві та області 8 лютого невідомою речовиною отруїлися восьмеро осіб, четверо з них — діти.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області та у Головному управлінні поліції Полтавської області.

Де сталися випадки

У Щербанівській громаді у селі Шмиглі четверо людей отруїлося невідомою речовиною, з них — двоє дітей. У Полтаві у Шевченківському районі дорослий та дитина отруїлися невідомою речовиною. У Полтаві, Подільський район через отруєння побутовим газом до лікарні госпіталізували жінку 1955 року народження та її неповнолітню родичку 2010 року народження.

Нагадаємо, у кінці січня 2026 року у Полтавській області від отруєння невідомою речовиною померло троє людей. Досудове розслідування розпочали за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.