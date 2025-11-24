- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 1 хв
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: як покарали власника фастфуду на автовокзалі
Громадянину Узбекистану суд призначив покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.
Калинівський районний суд виніс вирок 31-річному громадянину Узбекистану, обвинуваченому у справі про масове отруєння відвідувачів фастфуду на території місцевого автовокзалу.
Про це повідомила поліція Вінницької області у Facebook.
Нагадаємо, влітку до медичних закладів із симптомами гострої шлунково-кишкової токсикоінфекції звернулися 27 осіб, серед яких були й діти, після вживання придбаної там шаурми.
Порушення санітарних норм
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підприємець здійснював приготування та реалізацію харчових продуктів без передбаченого законом дозволу та з грубими порушеннями санітарно-гігієнічних норм. Саме ці порушення стали причиною масового інфікування.
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та компенсував шкоду потерпілим.
Рішення суду
Калинівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Суд призначив покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.
Нагадаємо, на Чернігівщині жінка втратила двох синів після ковтка загадкового «соку».