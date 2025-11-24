Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: як покарали власника фастфуду на автовокзалі

Шаурма / © vending.ucoz.ua

Калинівський районний суд виніс вирок 31-річному громадянину Узбекистану, обвинуваченому у справі про масове отруєння відвідувачів фастфуду на території місцевого автовокзалу.

Про це повідомила поліція Вінницької області у Facebook.

Нагадаємо, влітку до медичних закладів із симптомами гострої шлунково-кишкової токсикоінфекції звернулися 27 осіб, серед яких були й діти, після вживання придбаної там шаурми.

Порушення санітарних норм

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підприємець здійснював приготування та реалізацію харчових продуктів без передбаченого законом дозволу та з грубими порушеннями санітарно-гігієнічних норм. Саме ці порушення стали причиною масового інфікування.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та компенсував шкоду потерпілим.

Рішення суду

Калинівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Суд призначив покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

