Масове отруєння у таборі на Львівщині: з’явились нові подробиці

Масове отруєння у дитячому таборі Friendly Camp на Львівщині набирає обертів. До лікарень госпіталізовано 47 осіб, серед яких — 45 дітей. У перших п’яти зразках біоматеріалу медики вже виявили норовірус — небезпечний збудник гострої кишкової інфекції.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко у коментарі «Суспільному».

Діти почали скаржитися на нудоту, біль у животі, блювоту та діарею. Усіх постраждалих доправили до медичних закладів у Львові, Стрию, Сколе та Дрогобичі. Стан усіх хворих наразі стабілізується.

Норовірус — інфекція, що передається як через воду і їжу, так і побутовим шляхом. Симптоми включають не лише шлункові розлади, а й підвищення температури. Проте це лише початок епідеміологічного розслідування. Медики продовжують вивчати зразки, аби виключити або підтвердити інші збудники.

На місці працюють фахівці Держпродспоживслужби та МОЗ. Перевіряють якість харчування, воду, гігієнічні умови та обстежують персонал табору. Результати аналізів мають дати відповідь на головне питання — що стало причиною отруєння, яке зіпсувало десяткам дітей літній відпочинок.

Нагадємо, на території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Новий варіант COVID-19 під назвою Stratus стрімко поширюється у світі. Всесвітня організація охорони здоров’я вже включила його до переліку штамів, за якими ведеться посилений моніторинг. Лише за один місяць частка цього варіанту серед усіх випадків зросла з 7,4% до 22,7%.

Попри це, фахівці заспокоюють: поточні дослідження не свідчать про те, що Stratus викликає важчий перебіг хвороби або спричиняє зростання летальних випадків.

Медики звертають увагу на новий симптом — у деяких інфікованих з’являється хрипкий голос. Водночас основні ознаки зараження залишаються незмінними — це кашель, підвищена температура тіла та загальна втома.

Щодо захисту — експерти наголошують, що наявні вакцини залишаються ефективними проти важких ускладнень, спричинених цим штамом.