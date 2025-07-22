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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масове отруєння в ресторані Кацуріна у Львові: спливли приголомшливі факти

До лікарні госпіталізовано вже 76 людей, серед яких 10 дітей і двоє вагітних жінок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Масове отруєння в ресторані Кацуріна у Львові: спливли приголомшливі факти

До лікарні потрапили 76 людей, серед яких 10 дітей / © Associated Press

Станом на 22 липня через спалах кишкової інфекції в ресторані «Китайський привіт» Міші Кацуріна у Львові у людей, яких госпіталізували, виявили бактерію Salmonella enteriditis, що викликає кишкові інфекції.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, яка проводить санітарно-епідеміологічну експертизу.

Згідно з оновленими даними щодо спалаху кишкової інфекції в ресторані «Китайський привіт», до лікарні Львова госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей і дві вагітні жінки.

«Станом на сьогоднішній ранок до лікарні госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей і 2 вагітних. Усі вони відвідували ресторан „Китайський привіт“ у м. Львів. За результатами аналізів у 25 пацієнтів та 1 працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка викликає кишкові інфекції. Щодо 4 інших працівників наразі триває лабораторне дослідження», — йдеться у повідомленні фахівців.

Що виявили фахівці в ресторані «Китайський привіт»

Під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства, зокрема:

  • порушення правил миття інвентарю: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

  • неправильне зберігання кухонного інвентарю: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;

  • порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігалися у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство в холодильному обладнанні;

  • неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

  • відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів — відповідні чек-листи та журнали не надані.

«Під час перевірки виявлено, що лише 7 із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. 16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження і лікування», — повідомили в Держпродспоживслужбі.

Наразі тривають дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води. Під час вірусологічного дослідження проб води вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено.

Вже перевірено м’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані, і виявлено, що, зокрема, м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності — як за рівнем радіації, мікробіологією, так і за вмістом хімічних речовин.

«Яйця також безпечні і відповідають вимогам щодо якості та безпечності», — зазначила Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, масове отруєння в ресторані Міші Кацуріна 13 липня розслідують і поліцейські. Відкрито кримінальне провадження.

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