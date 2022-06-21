Масове отруєння шаурмою в Києві: у Держпродспоживслужбі розповіли деталі й анонсували рейди

У Києві зареєстровано понад 20 випадів отруєння шаурмою.

Отруїлося шаурмою в Києві щонайменше 23 людини, серед яких троє - діти.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі "Сьогодні".

За його словами, шаурму потерпілі купували у Дарницькому районі столиці.

"Їжу, яка швидко псується, продавали з двох кіосків у Дарницькому районі столиці – на проспекті Бажана та вулиці Ганни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавали до шаурми. Наразі підприємство, яке торгувало зіпсованим товаром, закрите. Все обладнання демонтоване", - сказав Олег Рубан.

Він уточнив, що діагноз сальмонельоз підтвердився у 60% тих, хто отруївся. Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії.

"Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м'яса на території Києва. Планується масова перевірка по місту кіосків з шаурмою. Будемо перевіряти точки, де можуть продавати інші швидкопсувні продукти. За такої спеки всі підприємці повинні дотримуватися температурного режиму. На жаль, пів року ця проблема не контролювалася через введення воєнного стану", — додав Рубан.

Раніше у Києві восьмеро людей отруїлись вуличною їжею.

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