Масове отруєння у ресторанах Харкова: кількість хворих зросла до 57 осіб

У медзакладах перебувають 55 осіб.

У Харкові зросла кількість відвідувачів, які отруїлися після відвідування ресторанів японської кухні.

Про це повідомила пресслужба Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Станом на 18 червня кількість потерпілих сягнула 57. Серед хворих є 16 дітей. Двоє потерпілих перебувають на амбулаторному лікуванні. Усі інші - в міських медичних закладах. Попередній діагноз пацієнтів - гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості.

Зазначається, що хворі пов’язують своє захворювання з вживанням суш у двох закладах міста. Фахівці проводять епідрозслідування. Крім того, провели дезінфекцію, бактеріологічне обстеження персоналу, а також відібрано проби харчових продуктів, питної води та змивів.

Як повідомлялося, інформація про масове отруєння у ресторанах Харкова з'явилася 17 червня. До медзакладів з нудотою, блювотою та болем у животі доправили три десятки людей, які вживали суші. Обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає.

Новини України: як почуваються отруєні у ресторанах Харкова

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