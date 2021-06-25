Масове отруєння у ресторанах Харкова: перевірка встановила причину та джерело занедужання людей

Масове отруєння у ресторанах Харкова: перевірка встановила причину та джерело занедужання людей

Два ресторани закрили, а один має вилучити з обігу продукти, які загрожують здоров’ю людей.

Причиною масового отруєння людей у Харкові, де постраждали 90 осіб, стало недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірним джерелом спалаху – хворий працівник закладу харчування, у якому їли потерпілі.

Про це повідомила Держпродспоживслужба за результатами перевірки.

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"Рішенням головного державного інспектора, головного державного ветеринарного інспектора Харківської області два ресторани тимчасово закриті. Одному з них надіслана вимога про знищення, відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів що несуть загрозу здоров’ю та життю людини", - сказано в заяві.

Під час перевірки фахівці виявили порушення гігієнічних вимог щодо сировини та готових харчових продуктів, зокрема:

спільне зберігання сировини та готових харчових продуктів;

порушення температурно-вологісного режиму зберігання (відсутні гігрометри, термометри, психрометри і, відповідно, їх повірка);

відсутнє маркування на мішках з сировиною (рис), відповідно, не можна встановити термін придатності до можливого споживання;

столи та інше технологічне обладнання потребують миття та дезінфекції (одна кухня та холодильні потужності для обох фізичних осіб-підприємців).

Заступниця голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк наголосила, що заклади громадського харчування мають чітко дотримуватися всіх санітарно-гігієнічні вимог, які встановлені чинними нормами та законодавством, адже коли йдеться про здоров’я людей, жодних послаблень не може бути.

Нагадаємо, усі потерпілі в Харкові їли переважно суші. Ця страва, ймовірно, і стала причиною отруєння в ресторані.

Як повідомляла ТСН, обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає. Утім, чим отруїлися люди, не уявляють. За їхніми словами, готують страви лише з якісних продуктів. Керівництво ресторанів обіцяє людям компенсувати гроші, витрачені на лікування.

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