Масове отруєння учнів у Хмельницькому: кількість хворих зросла до 92

Причини спалаху захворювання ще з'ясовують.

Кількість хворих осіб, які відвідують один з навчальних закладів Хмельницького, зросла до 92. Це 91 дитина і один дорослий.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.

До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 15 осіб, зокрема, 14 дітей. 77 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом педіатрів та сімейних лікарів.

Також медики стежать людьми, які контактували з хворими. У навчальному закладі та у домівках хворих провели дезінфекцію.

"Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, — з’ясовують", - йдеться у повідомленні.

Як йдеться у випуску ТСН.16:45, Центр громадського здоров'я оприлюднив попередню причину масової недуги: гостра кишкова інфекція. Втім медики не відкидають, що це може бути якийсь вірус. У трьох школярів виявили COVID-19.

Водночас директорка хмельницького НВК №1 Оксана Романів відкидає, що діти отруїлись у навчальному закладі.

"Захворіли діти, які не харчуються в навчальному закладі, захворіли батьки дітей, дідусі і бабусі, тому сказати що це отруєння в школі - не можна", - каже вона.

Але семирічна Ліза відчула себе недобре саме після шкільного обіду. Коли у дівчинки з'явилися гарячка, нудота та біль в животі, мама одразу відвезла її до лікарні. А в класному чаті почали з'являтися численні повідомлення про недугу інших дітей.

"Прояви кишкової інфекції сельмонели, чи дизентерії важкої не схожі і якби так, то результат був би вже позитивний. Моя думка, що це якийсь вірус", - сказала лікарка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Строжук.

У місті терміново зібрали комісію. Цікаво, кажуть, що захворіли лише школярі, а вихованці садочку, які харчують в цій же їдальні - здорові.

"Дуже відрізняються свідчення. Одні тільки пили чай, їли булочку, інші котлети. Говорять, що паеллю готовили, і її їли, можливо це стало джерелом захворювання. Отруєння чи вірус - буде відомо, коли зявляться результати досліджень", - сказав перший заступник начальника Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олександр Садовюк.

Обурені батьки ж тим часом намагаються зрозуміти, хто буде відшкодовувати витрати на лікування, адже багато дітей нині у приватних клініках. За розслідування порушення санітарних правил і норм взялася і поліція. Заклад, де навчається 800 дітей, буде на карантині щонайменше до 22 вересня.

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