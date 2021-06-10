Масове отруєння в дитячому таборі в Одеській області: заклад мають закрити

Фахівці заборонили приймати вихованців доки не усунуть всі порушення.

Після масового отруєння дітей в таборі в селищі Сергіївка Одеської області його мають закрити.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 червня.

Не приймати наступну зміну вихованців до усунення всіх порушень - це припис, який надала Держпродспоживслужба керівництву дитячого табору.

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У приватному закладі три десятки вихованців занедужали на гостру кишкову інфекцію минулого тижня. Шістьох із них довелося навіть шпиталізувати. Під час обстеження харчоблоку табору фахівці лабораторного центру МОЗ виявили порушення санітарних норм. Патогенну паличку висіяли і на сирих продуктах, і у вже готових стравах, а також на поверхнях у місцях проживання дітей. Також з'ясувалося, що керівництво табору порушило вимоги ізоляції та шпиталізації хворих дітей. Намагаючись приховати факт отруєння - перших хворих вихованців ізолювали на нетривалий час, а потім повернули до колективу.

Слід зауважити, що ентеропатогенна кишкова паличка може передаватися і контактним побутовим шляхом. Відтак спалах став масовим. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в таборі. Покарання за статтею передбачає від штрафу до позбавлення волі до трьох років.

Новини України: табір, у якому масово отруїлися діти, мають закрити до усунення всіх порушень

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