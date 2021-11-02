Масове отруєння в готелі Єгипту: названо офіційну кількість постраждалих українців

Стан здоров'я українців, які отруїлися в готелі Єгипту, задовільний.

У Єгипті в Хургаді в готелі AMC Royal Hotel отруїлось, за даними МЗС, 11 українських туристів.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко кореспонденту УНІАН.

Ніколенко розповів, що медична допомога хворим надавалася силами готельного лікаря. Наразі стан українців задовільний, госпіталізації вони не потребують.

"За уточненою інформацією, одинадцять українських туристів отримали харчове отруєння в одному із готелів Єгипту. Консул підтримує із громадянами зв'язок", – зазначив Ніколенко.

Після спалаху отруєння, за його словами, українських туристів переселили до іншого готелю. Українські дипломати звернулися до єгипетських компетентних органів, аби вони вжили заходів задля надання українським громадянам якісних та безпечних туристичних послуг.

Крім того, українським туроператорам в Єгипті нагадують про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації із нашими туристами. Українка зазначила, що туристична компанія назвала масове отруєння людей форс-мажором та нібито порекомендувала туристам "не їсти".

Нагадаємо, туристка з України Тетяна розповіла, що туроператор, який організував поїздку, на дзвінки людей після отруєння не відповідав, а тому потерпілі не змогли зв'язатись із страховою компанією. Українка зазначила, що туристична компанія назвала масове отруєння людей форс-мажором та нібито порекомендувала туристам "не їсти".

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