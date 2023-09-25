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Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів госпіталізували до лікарні

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів госпіталізували до лікарні

Точна кількість постраждалих уточнюється / Фото: Миколаївська ОДА

Всі госпіталізовані – неповнолітні.

Уночі 25 вересня 46 курсантів одеського Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного були госпіталізовані із симптомами отруєння та харчової токсикоінфекції.

Про це передає поліція Одеської області.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні. Їм надана невідкладна медична допомога. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Правоохоронцями було призначено низку експертиз, поліція встановлює всі обставини події. 

Раніше повідомлялося, що у Збаражі у перший день роботи суші-бару масово отруїлися відвідувачі.

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Дата публікації
Перегляди
486
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