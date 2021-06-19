Масове отруєння в ресторанах Харкова: кількість потерпілих зросла до 67 осіб

Усі постраждалі відпочивали в одній і тій самій мережі ресторанів.
У Харкові через отруєння в мережі ресторанів станом на 19 червня зросла кількість потерпілих, які звернулись за медичною допомогою.
Про це повідомили в ДСНС України.
Станом на 7:00 19 червня в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 67 осіб, з них 14 - це діти. Усі постраждалі відпочивали в одній і тій самій мережі ресторанів.
"Проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, напередодні до лікарень зі нудотою, блювотою та болем у животі доправили 30 людей. Усі вони їли переважно суші. Ця страва, ймовірно, і стала причиною отруєння в ресторані.
В обід 18 червня кількість потерпілих збільшилась до 57 осіб. За попередніми даними, усі вони їли суші з лососем.
Як повідомляла ТСН, обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає. Утім, чим отруїлися люди, не уявляють. За їхніми словами, готують страви лише з якісних продуктів. Керівництво ресторанів обіцяє людям компенсувати гроші, витрачені на лікування.