Масове отруєння в ресторанах Харкова: кількість потерпілих зросла до 67 осіб

Усі постраждалі відпочивали в одній і тій самій мережі ресторанів.

У Харкові через отруєння в мережі ресторанів станом на 19 червня зросла кількість потерпілих, які звернулись за медичною допомогою.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Станом на 7:00 19 червня в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 67 осіб, з них 14 - це діти. Усі постраждалі відпочивали в одній і тій самій мережі ресторанів.

"Проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні до лікарень зі нудотою, блювотою та болем у животі доправили 30 людей. Усі вони їли переважно суші. Ця страва, ймовірно, і стала причиною отруєння в ресторані.

В обід 18 червня кількість потерпілих збільшилась до 57 осіб. За попередніми даними, усі вони їли суші з лососем.

Як повідомляла ТСН, обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає. Утім, чим отруїлися люди, не уявляють. За їхніми словами, готують страви лише з якісних продуктів. Керівництво ресторанів обіцяє людям компенсувати гроші, витрачені на лікування.

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