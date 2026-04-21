Масове переселення росіян на окуповані території: Кремль готує план зі зміни населення України

Донеччина Фото ілюстративне / © Associated Press

Росія розглядає розробку родовищ корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України не лише як економічний ресурс, а й як інструмент зміни демографії регіону.

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі «Київ24».

За його словами, Кремль робить ставку на масове завезення громадян РФ для роботи на видобутку, зокрема марганцю, замість використання місцевих спеціалістів.

«Кремль використовує розробку родовищ на окупованих територіях як інструмент репопуляції, намагаючись заселити регіон громадянами РФ замість залучення місцевих фахівців», — сказав Петро Андрющенко.

Він наголосив, що така політика спрямована на поступову заміну населення в регіоні. Попри наявність досвідчених шахтарів на Донеччині та Луганщині, окупаційна влада не зацікавлена у їх залученні.

Водночас реалізація цих планів стикається з труднощами. За словами Андрющенка, в самій Росії спостерігається суттєвий дефіцит робочої сили, що ускладнює запуск масштабного видобутку.

Йдеться, зокрема, про наміри розробки одного з найбільших у світі родовищ марганцю, розташованого на окупованих територіях України.

Раніше йшлося про те, що українці повертаються в окупацію. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, повернення на окуповані території коштує українцям від півтори тисячі євро, і це з високим ризиком, що назад їх не випустять. Але такі люди є — і в Україні, і в ЄС.