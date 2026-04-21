Масове поховання жертв 1943 року виявили на Волині: деталі пошуків (фото)

Спільні розкопки України та Польщі

У Волинській області під час українсько-польських пошукових робіт виявили раніше невідоме масове поховання. Знахідку зробили вже в перший день експедиції.

Про це повідомляють Інститут національної памʼяті Польщі та Український інститут національної памʼяті.

Роботи відбуваються на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька і триватимуть до 1 травня.

За інформацією учасників пошукової місії, останки загиблих знайшли на території колишнього господарства «Стражиця» у Волі Островецькій.

Нове поховання розташоване приблизно за кілька десятків метрів від меморіального місця, де 1992 року вже проводили ексгумацію.

Що відомо про дослідження на Волині

Попередні дослідження свідчать, що йдеться саме про братську могилу, однак її точні розміри наразі встановити неможливо — роботи перебувають на початковому етапі.

За даними Українського інституту національної пам’яті, наприкінці серпня 1943 року ці населені пункти зазнали нападу, внаслідок якого загинула значна частина місцевих жителів, а самі села були знищені вогнем.

Водночас у польському Інституті національної пам’яті зазначають, що трагедія сталася під час подій, які польська сторона пов’язує з діями українських націоналістичних формувань того часу.

Пошукові роботи тривають, і фахівці сподіваються отримати більше інформації після завершення ексгумації та досліджень.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 1943 року, а саме в ніч проти 29 серпня, а за іншими даними — 30 серпня, Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.

«Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни є трагічною сторінкою в історії обох народів. Його основними жертвами і з польського, і з українського боку були цивільні», — зазначили в Українському інституті національної памʼяті.