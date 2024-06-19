"Масове шикування та пафос": Безугла влаштувала скандал під дописом Умєрова – подробиці

Міністр оборони Рустем Умєров разом з президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Олександром Сирським 18 червня особисто привітали із завершенням навчання випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував фото.

На пост Рустема Умєрова гнівно відреагувала нардепка Мар'яна Безугла, назвавши присутність міністра на заході в університеті оборони "масовим шикуванням та пафосом".

"Масове шикування та пафос в Національному університеті оборони, куди посилають за «корочкою» і відмивають гроші на ремонтах під час війни. Заклад – машина спотворення свідомості, а не академія стратегічного розвитку. Має сумну славу у всій армії. Без змін програм після повномасштабного вторгнення, без ротацій викладацького складу на фронт і з пенсіонером на чолі. Ще й президента в це втягуєте. Зараз випустилися переважно комбриги, хто «порішав» на навчання в Києві в 2022 і 2023 і т.д., і подібні різні персонажі, не всі, але переважно; вони дбайливо відібрані генералітетом, щоб НІЧОГО НЕ МІНЯЛОСЯ. Ганьба", - висловилася нардепка про подію.

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