Масове СЗЧ у 155-й бригаді: екскомандира Рюмшина триматимуть під вартою — що відомо про заставу

Суд подовжив запобіжний захід для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина у вигляді тримання під вартою. Військового залишать під арештом до 19 березня.

Про це повідомив кореспондент "Суспільного" із зали суду.

Суд відмовився відпускати Рюмшина на поруки.

Також судді зменшили суму застави до 50 млн грн.

Нагадаємо, після розголосу ситуації з масовим СЗЧ 155-та окрема механізована бригада ЗСУ "Анна Київська" відновила свою боєздатність. Бійцям вдалося загальмувати рух окупантів під Покровськом.

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді, яка на початку року втрапила в гучний скандал через масове СЗЧ. За його словами, всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, було проаналізовано та зроблено висновки, які будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був на позиціях під Покровськом і доповів про ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді. За його словами, всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, було проаналізовано та зроблено висновки.

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