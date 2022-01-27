Масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі: став відомий психічний стан 20-річного Артемія Рябчука

Масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі: став відомий психічний стан 20-річного Артемія Рябчука

Невдовзі комісія знову перевірятиме психічний стан Рябчука в момент видавання йому бойової зброї.

Якихось психічних відхилень у строковика Артемія Рябчука, який розстріляв 10 людей у Дніпрі, не виявили.

Про це пише "24 канал".

Первинний психологічний стан 20-річного стрільця у фахівців питань не викликав. Проте невдовзі комісія знову перевірятиме психічний стан Рябчука в момент видачі йому бойової зброї.

“Якихось психологічних чи інших відхилень у хлопця не було виявлено”, — заявила речниця МВС Альона Матвєєва.

Зазначимо, що подія сталася на "Південмаші" вночі 27 січня. Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ять постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

Самого ж стрільця згодом затримали у Підгородньому. Він сам здався поліції. З собою він мав зброю і близько 200 набоїв.

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