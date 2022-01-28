Масове вбивство солдатів у Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт нестатутних взаємин між бійцями

Масове вбивство солдатів у Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт нестатутних взаємин між бійцями

Інцидент між товаришами по службі стався близько трьох тижнів тому.

У Дніпрі командування Національної гвардії підтвердило факт конфлікту між солдатом Артемієм Рябчуком та іншими військовослужбовцями.

Про це пише "Укрінформ".

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Інцидент між товаришами по службі стався близько трьох тижнів тому. Тоді побилися кілька військовослужбовців. Рябчук втрутився, щоб їх розняти. Згодом повідомив про те, що сталося, керівництву. Після чого його нібито почали цькувати.

“Ми отримали інформацію, що це могло бути наслідком нестатутних взаємин, психологічного тиску чи зриву. Ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями, в який затриманий втрутився, щоб розняти. Про це він повідомляв командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося”, — цитує “Укрінформ” командувача Нацгвардії Миколу Балана.

Зазначимо, що відразу після того, як вбивцю затримали, в Мережі почали розповсюджувати інформацію про нібито нестатутні взаємини між військовослужбовцями. Сам же Рябчук основним мотивом того, що сталося, називає “цькування”.

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