Масове вбивство українських військовополонених в Оленівці: розслідування AP викрило кривавий злочин РФ

Слідчі, сім'ї загиблих під час теракту в Оленівці, а також ті, хто вижив, вважають, що всі докази свідчать про провину Росії в трагедії.

Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, зі 193 українців, які перебували в казармах в Оленівці тоді, додому повернулися менше двох десятків. Понад 50 людей загинули в ніч проти 29 липня 2022 року.

У матеріалі йдеться, що вранці 27 липня 2022 року російські охоронці оточили групу ув'язнених і відвели їх до промислової частини колонії, подалі від п'яти інших бараків для військовополонених. Їх відвели до будівлі зі шлакоблоків із дахом із бляхи, зі 100 ліжками, без матраців і наспіх виритою ямою-туалетом.

Крім того, як зазначається, того дня охоронці вирили собі окопи. Наступного дня вони перенесли пост охорони й вдягнули бронежилети та каски, чого вони не робили раніше.

Вночі, 29 липня, прогримів вибух, вогонь охопив будівлю.

За словами тих, хто вижив, їх наступного дня ізолювали від інших військовополонених. Внутрішній аналіз ООН показав, що адміністрація не хотіла дати тим, хто вижив, розповісти іншим полоненим про те, що сталося.

Вбивство військовополонених в Оленівці

У ніч проти 29 липня 2022 року, на території Волноваської колонії №120, відомій як Оленівська, відбулося масове вбивство військовополонених. Під час вибуху у бараці загинули щонайменше 53 азовці, ще 140 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Фото: Associated Press

Одразу після обстрілу російська сторона звинуватила Україну, зауваживши, що це вона використала американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

28 травня 2023 року названо першого відповідального за масове вбивство військовополонених. Колишній правоохоронець із Горлівки Сергій Євсюков, який очолював колонію в Оленівці, отримав підозру.

Що кажуть в ООН

У звіті ООН прямо не вказано, що у трагедії винна РФ. Документ наголошує, що за безпеку військовополонених відповідає держава, яка тримає в полоні.

Доповідь наголошує - Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, оскільки утримала військовополонених поблизу лінії фронту. Росіяни відмовилися надати представникам ООН доступ до місця події.

Реакція України

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що у такому серйозному звіті, ООН "не може скласти 2+2", зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Він висловив сподівання, що у наступному звіті її представникам вистачить мужності прямо про це написати. У свідомих людей та організацій жодних сумнівів немає у тому, хто саме стоїть за цим цинічним воєнним злочином.

Читайте також: