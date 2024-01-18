Масове виготовлення дронів вдома: експерт зі зв'язку та радіотехнологій пояснив, чому це недоцільно

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту “Народний дрон” — інженерного курсу, який навчає, як зібрати вдома 7-дюймовий FPV-дрон. Український військовослужбовець, експерт зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов надав своє пояснення доцільності процесу.

Про це йшлося в інтерв'ю Бескрестнова виданню "Фокус".

За словами військовослужбовця, підвищення технічної підготовки українців — це правильний посил, як і залучення людей до оборони країни роботою в тилу. Проте щодо самого процесу виготовлення дронів в домашніх умовах, військовослужбовець має сумніви.

За його словами, бійцям на фронті потрібні дрони досить високої якості.

"Дуже багато йде браку, ми зараз з цим зіткнулися. І якщо БПЛА буде робити по одній-три штуки незрозуміло хто, то потім, можливо, військові витратять куди більше коштів, щоб їх переробити, перевірити і переконатися в їхній якості", – вважає Бескрестнов.

Ще однією проблемою є економічна недоцільність.

"Виробники, виготовляючи дрони, закуповують деталі оптом. Якщо ж приватна особа буде купувати в Інтернеті 1-3 екзепляри, то ніколи в житті не отримає на виході ціну, яка буде хоча б приблизно конкурентною", — зазначив боєць.

Економічно буде розумніше розширювати масштаби промислового виробництва дронів, ніж купувати більш дорогі "домашні" дрони.

Проте саму ідею, на його думку, можна реалізувати, якщо Україна сама буде закуповувати комплектуючі великими партіями, а потім домашнім умільцям видаватимуть їх в потрібних обсягах.

"Однак це не вирішує проблему закупівлі деяких інструментів, які знадобляться для виготовлення дронів вдома. Не кожній людині буде по кишені така покупка", — додав Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, проєкт “Народний дрон” від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas надає доступ до відповідних лекцій. Голова Мінцифри Михайло Федоров вважає, що разом із виробниками БПЛА, для яких уряд зняв обмеження, громадяни зможуть досягнути поставленої цілі – мільйон FPV-дронів за рік.

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