Масове виробництво підробок: журналіст — про схему торгівлі нелегальними цигарками

Майже кожна четверта пачка сигарет, яка продається в Україні, знаходиться в тіні, і податки з неї ніхто не збирає.

В Україні масово продаються підробки сигарет, вироблені на обладнанні, раніше “вилученому” правоохоронцями на скандальній фабриці в Жовтих Водах, яку нібито закрили 2022-го року.

Про це розповів журналіст Євген Плінський, розкривши подробиці схеми торгівлі нелегальними сигаретами.

Він зауважив, що в Україні майже кожна четверта пачка сигарет знаходиться в тіні, і податки з неї ніхто не збирає. А втрати держави за 2023 рік — в межах 18-20 млрд грн.

Журналісту вдалося знайти у вільному продажу у кіосках сигарети різних провідних міжнародних брендів за ціною 50 гривень за пачку, що неможливо за умови сплати всіх передбачених законодавством податків. У Телеграм-каналах сигарети продаються ще дешевше — по 40 гривень за пачку.

Так, провівши експеримент, Плінський виявив, що пачки виготовлені з використанням високоякісної поліграфії і мають підробні акцизні марки, які схожі на справжні. Однак всередині пачок, які продаються під світовими брендами різних виробників, виявилася фольга з однаковим надписом з тисненням “Pull” — торгової марки сигарет, що випускалася на фабриці “Юнайтед Тобако” у Жовтих Водах, діяльність якої припинили через нелегальне виробництво.

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Зробити це вдалося лише у 2022 році, обладнання кудись вивезли правоохоронці на відповідальне зберігання і на цьому публічна історія фабрики з медійного простору зникла. Але, як виявилося, фольга із сигарет “Pull” знайшла своє друге життя у високоякісних підробках, які з’явилися сьогодні по всій країні.

Відтак, журналіст припускає, що велика кількість брендових сигарет різних торгових марок може виготовляться з використанням обладнання, яке належало фабриці “Юнайтед Тобако”.

“Тому є публічне питання до правоохоронців, які закривали цю фабрику і вивозили її обладнання. Як так вийшло, що вона в умовах війни запрацювала на повну міць і грабує бюджет?”, — каже журналіст.

Плінський резюмував, що втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну у 2023 році оцінювалися у 20-23 млрд грн. В умовах нестачі коштів для фінансування мобілізації, цих коштів вистачило б на повне забезпечення та комплектування 16 тисяч військових.

Нагадаємо, для мобілізації 500 тисяч українців бюджету необхідно додатково 700 мільярдів гривень, тобто по 1,4 мільярди на кожного мобілізованого. Де державі брати ці гроші? Журналіст Євген Плінський спробував розібратися, співставивши суми донатів і втрати економіки від нелегальних схем.

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