Масове вручення повісток на вулицях: у військкоматі повідомили, чому так відбувається

У військкоматів зараз купа неактуальних облікових даних українців, виникає потреба їх уточнювати.

Під час мобілізації в Україні вручити повістку за місцем проживання потенційним призовникам неможливо, тому що майже ніхто не відчиняє двері. На це скаржаться представники військкомату.

Начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко в інтерв'ю "УП" пояснив, чому чоловікам в Україні масово роздають повістки на вулицях та громадських місцях військовозобов'язаним.

Одружився, змінився стан здоров'я: юрист пояснив, навіщо перш за все вручають повістку

"Багато військовозобов'язаних після оголошення військового становища не з'явилися в ТЦК. Тож тепер, щоб оновити їхні облікові дані, довелося роздавати повістки скрізь", – йдеться у коментарі Тищенка.

Він також наголосив, що від початку мобілізації в Україні військовозобов'язаний сам повинен прийти до центру комплектування, без повісток. Саме таким чином і зробила значна кількість українців у перші дні війни Росії проти України. Однак через неявку інших потенційних призовників, для оновлення їхніх облікових даних, довелося роздавати повістки скрізь.

"За кожної зміни в особистому житті військовозобов'язаного він має з'являтися у ТЦК: одружився, народилася дитина, змінився стан здоров'я, отримав нову освіту, нову роботу. Але мало хто так робив, тому у військкоматів зараз купа неактуальних облікових даних українців, виникає потреба їх уточнювати", – додає адвокат Артем Крикун-Труш.

Чому повістки вручають на вулицях

Начальник Львівського обласного ТЦК звернув увагу ще на одну проблему.

За його словами, юристи кажуть про те, що в Україні часто вручають повістки не за правилами. Але, за його словами, треба звертати увагу на інший аспект: оголосили мобілізацію – приходьте самі без повістки.

Також Тищенко поскаржився, що зазвичай вручити повістку за місцем проживання не вдається, тому що майже ніхто не відчиняє двері.

Тож, нагадаємо, що вручити повістку представники військкомату можуть де завгодно. Законом перелік місць не регламентований.

На вручення повістки в Україні мають право посадові особи Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідні органи місцевого самоврядування, роботодавці, керівники закладів освіти, уповноважені представники ЖКХ та ОСББ.

Нагадаємо про правила, що діють під час мобілізації-2023. Чоловіки призовного віку (18-60 років), які виїхали за кордон від початку війни та не повернулися, після повернення додому можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

З 27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин.

Правило стосується й чиновниць. Перетнути кордон можна лише на підставі документів про службові відрядження.

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