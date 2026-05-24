Масове закриття вишів в Україні: ректорка ХНУ ошелешила прогнозом

Протягом найближчого десятиліття українські університети зіткнуться з колосальним дефіцитом абітурієнтів. Така ситуація змусить виші піти на реорганізацію шляхом злиття або взагалі припинити своє існування.

Таким прогнозом поділилася ректорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, українську систему вищої освіти очікує серйозне випробування через стрімке зменшення кількості випускників шкіл, що стало наслідком серйозної демографічної кризи.

«Цифри показують, що кількість дітей у молодших школах прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років», — підкреслила Кагановська.

За її словами, суперництво за вступників між закладами вищої освіти було звичним явищем і раніше, коли головним інструментом боротьби виступала якість освітніх послуг. Проте сьогодення диктує кардинально інші та жорсткіші умови.

«Шанс вижити мають ті, хто має міцний ціннісний каркас, потужні наукові школи, сильний кадровий склад і команду, яка працює, як один організм», — переконана ректорка ХНУ.

Демографічна криза в Україні — що відомо

Нагадаємо, в Україні фіксується стрімке скорочення населення — щороку країна втрачає близько 300 тисяч людей навіть без урахування наслідків війни.

В Україні щороку без війни помирає десь приблизно 500 тис. осіб, а народжується близько 180–220 тис. дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

Україна опинилася серед країн і територій з найнижчим рівнем народжуваності у світі.

