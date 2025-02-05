Масове замінування ТЦК та лікарень у Полтаві: поліція проводить перевірку

У Полтаві надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів, ТЦК, ТРЦ, лікарень та поліклінік.

Про це пише ЗМІСТ посилаючись на речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба.

Правоохоронці отримали інформацію про можливе масове замінування об’єктів інфраструктури в місті.

Серед потенційних цілей вказані навчальні заклади, торгово-розважальні центри, лікарні та поліклініки та місцеві ТЦК.

“Ми перевіряємо кожен об’єкт, інформація надходить із різних джерел”, — зазначив Зуб.

Також на пошту місцевого видання ЗМІСТ надійшов лист про замінування ТРЦ, судів та ТЦК у Полтаві. Повідомлення мають сліди надсилання через російський домен, що викликає додаткові підозри щодо провокаційного характеру таких дій.

Повідомлення про загрозу замінування в Полтаві / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

Читайте також: