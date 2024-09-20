Масові “чистки” у Міноборони: Умєров звільнив двох заступників Буданова — джерела УП

За інформацією джерел, міністр оборони планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців

Міністр оборони Рустем Умєров має намір провести масові “чистки” у своєму відомстві та вже начебто звільнив двох заступників керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на неназваних чиновників Міноборони.

За словами одного із співрозмовників видання, Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців через "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

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Серед кандидатів на звільнення називають п’ятьох заступників міністра, держсекретаря Міноборони та начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, призначення якого супроводжувалося скандалом.

Окрім того, міністр оборони начебто уже звільнив заступників начальника ГУР Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. При цьому з Кирилом Будановим так рішення, буцімто, не погоджували.

За словами співрозмовника УП, таке рішення не було власною ініціативою міністра.

Чутки про те, що в Офісі президента планують відставку Буданова, співрозмовник УП відмовився коментувати.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про необхідність відправити у відставку міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Їхню заміну вона назвала “критично важливою для існування держави”.

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