Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масові повідомлення про мінування держорганів: під атаку потрапили українські дипломати

Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Масові повідомлення про мінування держорганів: під атаку потрапили українські дипломати

МЗС України зробило заяву щодо повідомлень про замінування дипустанов

Кількість дипустанов, що опинилися під загрозою, продовжує зростати.

Понад 60 закордонних дипломатичних установ України 14 жовтня отримали анонімні листи про замінування будівель.

Про це заявили в МЗС України.

Листи з повідомленнями про замінування отримали і структурні підрозділи МЗС України.

Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. А дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок, зазначили в МЗС. 

Деякі дипустанови призупинили консульське обслуговування громадян. Проте роботу було відновлено одразу після завершення перевірок. 

"Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", — йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначимо, що масована хвиля повідомлень про замінування у Львові, Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. 

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація