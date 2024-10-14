Масові повідомлення про мінування держорганів: під атаку потрапили українські дипломати

Кількість дипустанов, що опинилися під загрозою, продовжує зростати.

Понад 60 закордонних дипломатичних установ України 14 жовтня отримали анонімні листи про замінування будівель.

Про це заявили в МЗС України.

Листи з повідомленнями про замінування отримали і структурні підрозділи МЗС України.

Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. А дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок, зазначили в МЗС.

Деякі дипустанови призупинили консульське обслуговування громадян. Проте роботу було відновлено одразу після завершення перевірок.

"Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", — йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначимо, що масована хвиля повідомлень про замінування у Львові, Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.