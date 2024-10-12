Масові рейди ТЦК: у Мережі розпродають квитки на наступні виступи "Океану Ельзи"

Після облави співробітників ТЦК і СП біля Палацу спорту на відвідувачів концерту гурту "Океан Ельзи", люди почали продавати свої квитки на наступні заходи.

Про це свідчать оголошення на сайті OLX.

Зокрема, квитки продаються на 12-13 жовтня. Ціна стартує від 600 гривень.

Нагадаємо:

Увечері, 11 жовтня, у Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Поки що деталей про перевірку шанувальників "Океану Ельзи" не повідомляється. На сторінці Київського міського ТЦК та СП в Мережах поки не коментують ситуацію з роботою працівників ТЦК на концерті.

Реакція українців

Українці висловлюють своє обурення під анонсами "Океану Ельзи" у соцмережах. Люди критикують цю ситуацію та іронізують.

"Дуже гарний концерт, сподобалось, що ТЦК організували розвезення"

"ТЦК вас теж дуже люблять! Збирайте аудиторію для них ще, їм дуже зайшло і просять добавки. Чпокі вас, давайте статистику повернення квитків в студію"

"Що робиться після концерту?? Святослав Вакарчук, це вже якийсь тотальний сюр. Люди прийшли — донати відповідно будуть, але виходить цього мало? Веселі брате часи настали…"

"Ви бачили, що відбувалося на виході з залу? Молодих хлопців хапали кадрові військові, які мали б виконувати свій обовʼязок, їх держава готувала до цього багато років!"