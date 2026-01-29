ТСН у соціальних мережах

Масові відключення світла 30 січня: що повідомляє "Укренерго"

Відключення світла в Україні 30 січня застосовуватимуться у всіх регіонах. Причина — пошкодження енергоінфраструктури внаслідок обстрілів.

Масові відключення світла 30 січня: що повідомляє "Укренерго"

По всій Україні 30 січня застосують графіки відключень світла / © ТСН

Завтра, 30 січня, на всій території України протягом доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, через які система продовжує працювати в умовах дефіциту.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися, тому споживачам радять регулярно перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають українців раціонально використовувати електроенергію у години, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на мережу та допомогти стабілізувати роботу енергосистеми.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, запроваджено графіки погодинних відключень світла по Україні. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В деяких регіонах Україні, зокрема, на Київщині та в столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки запровадять лише за умови стабілізації в енергомережі.

