Масові відключення світла 30 січня: що повідомляє "Укренерго"
Відключення світла в Україні 30 січня застосовуватимуться у всіх регіонах. Причина — пошкодження енергоінфраструктури внаслідок обстрілів.
Завтра, 30 січня, на всій території України протягом доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, через які система продовжує працювати в умовах дефіциту.
В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися, тому споживачам радять регулярно перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго у своєму регіоні.
Енергетики також закликають українців раціонально використовувати електроенергію у години, коли світло подається за графіком, аби зменшити навантаження на мережу та допомогти стабілізувати роботу енергосистеми.
Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, запроваджено графіки погодинних відключень світла по Україні. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В деяких регіонах Україні, зокрема, на Київщині та в столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки запровадять лише за умови стабілізації в енергомережі.