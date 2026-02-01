ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Масові відключення світла можуть повторюватися — енергетичний експерт пояснив причину

Системні аварії та масштабні відключення електроенергії в Україні можуть траплятися й надалі через змінену конфігурацію енергосистеми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Блекаут

Блекаут / © iStock

В Україні не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій у майбутньому.

Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.

Експерт наголосив, що у перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання.

Водночас такі зміни потребують значних ресурсів і часу. За оцінкою Корольчука, трансформація енергетичної галузі може тривати роками, а окремі процеси — навіть десятиліттями.

Фахівці нагадують, що енергосистема залишається однією з ключових цілей атак, тому питання її захисту, резервних потужностей та модернізації є стратегічним для країни.

Нагадаємо, що в суботу, 31 січня, в Україні сталася аварія в енергосистемі, що призвела до масового відключення світла.

Частина Молдови також опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie