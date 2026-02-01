Масові відключення світла можуть повторюватися — енергетичний експерт пояснив причину

Блекаут / © iStock

В Україні не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій у майбутньому.

Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.

Експерт наголосив, що у перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання.

Водночас такі зміни потребують значних ресурсів і часу. За оцінкою Корольчука, трансформація енергетичної галузі може тривати роками, а окремі процеси — навіть десятиліттями.

Фахівці нагадують, що енергосистема залишається однією з ключових цілей атак, тому питання її захисту, резервних потужностей та модернізації є стратегічним для країни.

Нагадаємо, що в суботу, 31 січня, в Україні сталася аварія в енергосистемі, що призвела до масового відключення світла.

Частина Молдови також опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.