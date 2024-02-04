Масові відключення світла через атаку РФ - яка ситуація станом на зараз

У суботу, 3 лютого, атака російських дронів по високовольтним енергетичним об’єктам спричинила аварійні відключення світла на Дніпропетровщині. Станом на ранок 4 лютого енергетики повертають енергопостачання споживачам.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні. Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але електропостачання вже відновлено", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак "завдяки підготовці до всіх можливих сценаріїв влітку".

"Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу – вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле — терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки", - зазначили в "Укренерго".

Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що, попри те, що енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, але аварійні відключення поки що можливі.

У Кривому Розі близько півночі енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів минулої ночі. Раніше відключені котельні також запитані від електромереж, продовжується прогрів теплоносія. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт - працюють", - написав він.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни вдарили дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Влучання сталося у Дніпропетровській області.

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