Масові відрахування аспірантів: скільки осіб втратили відстрочку

Мобілізація аспірантів / © ТСН.ua

Реклама

В Україні — рекордна кількість аспірантів-чоловіків віком 25+, що вчаться на контрактній формі і мають відстрочку від мобілізації. Міністерство освіти і науки (МОН) проводить перевірки успішності, щоб виявити недобросовісних аспірантів, які вступали лише щоб не потрапити до війська.

Про це розповів заступник міністра Михайло Винницький «24 каналу».

Перевірки стосуються аспірантів, що поступили у 2022 — 2023 роках. У 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.

Реклама

За його інформацією, у 2025 році з університетів уже відрахували 4-5 тисяч аспірантів.

«На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4 — 5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч», — сказав заступник міністра.

Винницький пояснив, що відрахування відбуваються внаслідок загальнонаціональної перевірки, але також керівництво університетів ухвалює і самостійні рішення щодо відрахування. Він навів приклад Луцького національного технічного університету, із якого торік відрахували тисячу студентів-чоловіків за невиконання навчального плану.

«Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє — ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження», — підсумував Винницький.

Реклама

Раніше ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова закликала прирівняти дистанційну форму навчання в університетах до заочної і забрати відстрочку у тих, хто навчається на дистанційному.