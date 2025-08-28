Кабінет міністрів / © ТСН

Проведення масових, зокрема урочистих заходів в Україні органи виконавчої влади зобов’язали погоджувати з військовим командуванням.

Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на відповідне доручення Кабміну.

В опублікованому документі, адресованому міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних та Київської міської військових адміністрацій, прем′єр-міністерка Юлія Свириденко просить при плануванні масових заходів обов’язково узгоджувати їх проведення з військовим командуванням, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

«З урахуванням вимог статті закону України „Про правовий режим воєнного стану“ прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов′язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві — з Генеральним штабом Збройних сил», — йдеться в тексті опублікованого виданням доручення.

